Mohamed El Kou, membre du Conseil régional des régions et des districts (CNRD), représentant le gouvernorat de Gabès, a tenu le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie ainsi que la direction du Groupe chimique tunisien (GCT), pour responsables des cas d’étouffement enregistrés dans les localités de Chatt Essalem et Ghannouch en raison des émissions de gaz provenant des unités industrielles provenant du Groupe.

Dans une déclaration dimanche à l’agence TAP, l’élu a souligné que les deux parties ont été à deux reprises alertées sur la gravité de la situation à l’intérieur du Groupe, en raison de la vétusté des équipements de ses unités industrielles et des projets restés en suspens. Une première fois sous la coupole du CNRD et une deuxième fois lors de la visite du ministre de l’Industrie dans la région, le 24 avril 2024.

Aucune mesure n’a été prise, ni par le ministère ni par le GCT pour relancer les projets de lutte contre la pollution de l’air, suspendus depuis 2017, a-t-il regretté.

Il a ajouté qu’aucune vision n’a été proposée pour traiter, à la racine, la question environnementale de Gabès et que tous les engagements pris par ces deux acteurs n’ont pas été honorés, ce qui explique aujourd’hui le climat de tension prévalant dans la région.

L’élu Mohamed El Kou a fait observer, dans le même ordre d’idées, que les unités industrielles du GCT ont causé d’importants dommages à la santé des habitants et nui, sensiblement, à la mer, à l’agriculture, au tourisme et à l’attraction économique dont bénéficiait la région.

Il a affirmé que le danger environnemental et industriel persistera tant que ce dossier n’est pas traité de manière radicale, soulignant que le démantèlement des unités polluantes du GCT reste la principale revendication.