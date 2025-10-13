La première édition des Rencontres immobilières destinées à la communauté tunisienne résidant à Marseille se tiendra les 18 et 19 octobre 2025 à la Maison du Tunisien (“Dar Ettounsi”) sous le slogan « Achète ta maison depuis Marseille ».

Organisée sous l’égide du Consulat général de Tunisie à Marseille, cette initiative vise à présenter les offres immobilières disponibles en Tunisie, à rapprocher les services de la diaspora et à accompagner les Tunisiens résidant l’étranger souhaitant investir dans l’immobilier dans leur pays d’origine. Les participants auront également accès à des informations sur les offres bancaires facilitant l’acquisition d’un bien immobilier en Tunisie.

L’événement est porté par la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers (CSNPI) et l’Observatoire économique Europe-Afrique, en coordination avec l’association Al-Woujoud et en partenariat avec le centre socio-culturel La Maison du Tunisien, qui a mis gratuitement ses locaux à disposition pour l’occasion.