Le deuxième Sommet scientifique et professionnel arabe des experts juridiques se tiendra à Hammamet du 1er au 3 janvier 2026, sur le thème « Renforcer la coopération juridique arabe : des partenariats stratégiques pour la justice et le développement durable ».

Organisé par le Conseil de Coopération Scientifique Arabe (CCSA), ce sommet réunira des juges, avocats, arbitres et universitaires de divers pays arabes. L’objectif est de renforcer l’intégration juridique régionale, de favoriser l’échange d’expertises et de bonnes pratiques et d’établir des partenariats stratégiques au service de la justice et du développement durable.

Cette manifestation constituera une plateforme de haut niveau pour débattre d’enjeux juridiques communs, moderniser les cadres législatifs et judiciaires, et aligner les systèmes juridiques arabes sur les évolutions des normes internationales. Les travaux s’articuleront autour de sept axes principaux :

Selon les informations publiées sur son site internet, les travaux s’articuleront autour de sept axes principaux : « Législations juridiques unifiées », « Transformation juridique au sein des institutions de justice », « Droits de l’homme et droit international », «législations commerciales et d’investissement », « Formation et développement professionnel des avocats et des juges », « Questions d’arbitrage international », ainsi que « Étude des normes déontologiques et l’intégrité dans la profession juridique”.