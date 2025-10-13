La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Union européenne (UE) lanceront lundi 13 octobre 2025 à Tunis un nouveau mécanisme de financement de l’économie verte en Tunisie, destiné à soutenir les entreprises locales dans leurs investissements en technologies durables.

Ce mécanisme, présenté lors d’une conférence organisée dans la capitale tunisienne, s’appuiera sur des partenariats avec des banques et institutions financières locales pour faciliter l’accès au financement vert, notamment pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). À cette occasion, deux mémorandums d’entente seront signés avec des institutions financières tunisiennes.

L’événement réunira des représentants de la BERD et de l’UE, qui détailleront leurs stratégies communes pour promouvoir les investissements verts dans le secteur privé. Une table ronde permettra également aux acteurs publics, privés et bancaires d’échanger sur les priorités, défis et opportunités liés au développement d’une économie verte, résiliente et compétitive en Tunisie.

Depuis le début de ses activités en Tunisie en 2012, la BERD a investi près de 2,8 milliards d’euros dans 83 projets à travers le pays, dont 67 % ont bénéficié au secteur privé.