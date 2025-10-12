Date : Dimanche 12 octobre 2025 (Africa/Tunis)

Période analysée : dernières 48 h

Périmètre : Monde + Afrique du Nord & Monde arabe

Monde

Guerre commerciale relancée : +100% de droits US sur la Chine, Pékin défend ses terres rares

Washington annonce une surtaxe additionnelle de 100% sur des importations chinoises dès novembre, tandis que Pékin justifie ses contrôles sur les terres rares, essentiels aux chaînes techno et défense. Marchés et industriels s’inquiètent des effets d’entraînement.

Dynamique : en pic.

Hashtags/Keywords : #Tarifs #USChina #TerresRares #SupplyChain

Gaza : trêve qui tient, échange otages-prisonniers, visite de Trump attendue

Le cessez-le-feu Israël–Hamas se maintient, préparant la libération de 20 otages contre près de 2 000 prisonniers/détenus palestiniens ; Trump doit s’exprimer à la Knesset avant un sommet en Égypte.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Gaza #Ceasefire #Hostages #Diplomacy

France : bras de fer budgétaire et crise politique sous pression d’échéance

Le PM Sébastien Lecornu tente de boucler un gouvernement et un budget 2026 dans un climat d’instabilité ; l’incertitude pèse sur la confiance et la croissance.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #France #Budget2026 #CrisePolitique

OPEP+ : hausse modeste de production, marché pétrolier partagé

Le groupe actera en novembre une hausse de 137 000 b/j ; crainte d’excès d’offre vs. volonté de regagner des parts de marché. Prix du brut hésitants.

Dynamique : stable.

Hashtags/Keywords : #OPECplus #Oil #Supply #EnergyMarkets

COP30 au Brésil : casse-tête logistique et coûts d’hébergement

Des délégations envisagent de réduire la participation face à la flambée des prix hôteliers et aux capacités limitées.

Dynamique : émergent.

Hashtags/Keywords : #COP30 #Climate #Logistics

Afrique du Nord & Monde arabe

Maroc : mouvement “Gen Z 212” maintient la pression avant l’adresse du roi

Mobilisation jeunesse sur les services publics (santé/éducation) et les priorités budgétaires liées au Mondial 2030 ; des appels au dialogue se multiplient.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Maroc #GenZ212 #Réformes #WorldCup2030

Algérie : déficit 2026 visé à 40 Mds$ avec dépenses records, dont défense

Le projet de loi de finances table sur un déficit réduit mais des dépenses historiques (~25 Mds$ défense) pour soutenir croissance et ménages.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Algérie #Budget2026 #Déficit #Défense

Tunisie : inflation à 5% en septembre, légère accalmie

Le repli de l’inflation (5,2% → 5,0%) s’explique surtout par un ralentissement des prix alimentaires ; la veille publique suit la trajectoire des réserves et du change.

Dynamique : stable.

Hashtags/Keywords : #Tunisie #Inflation #INS

Libye : réserves de change annoncées à ~98,8 Mds$ et nouveaux instruments bancaires

La BCL signale une hausse des actifs extérieurs et lance des certificats de dépôt Moudaraba pour dynamiser le système bancaire.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Libye #BCL #Réserves #Banques

Madagascar : présidence évoque une tentative de coup, mobilisation persistante

Sur fond de pannes électriques et pénuries d’eau, la contestation gagne l’appui de certaines factions militaires, selon la présidence.

Dynamique : en pic.

Hashtags/Keywords : #Madagascar #Protestations #Coup