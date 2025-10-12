Le Directeur sportif de l’Espérance de Tunis, Yazid Mansouri, a indiqué que l’effectif actuel de l’équipe seniors, y compris les joueurs étrangers, est assez suffisant pour prétendre au titre de la Ligue des champions d’Afrique.

Intervenant lors d’une conférence de presse, tenue en compagnie du Directeur technique Christophe Chantreuil et de son assistant Christian Bracconi, le technicien algérien a souligné que “malgré les restrictions imposées par la Fédération tunisienne, limitant à quatre le nombre de joueurs étrangers autorisés dans le onze de départ, nous disposons d’un groupe capable de faire la différence en Afrique. Cette contrainte explique en partie l’écart de performance entre notre parcours en championnat et celui en Ligue des champions”.

“En collaboration étroite avec le staff technique, nous veillons à une gestion optimale de notre effectif, en particulier des joueurs étrangers, afin de maximiser notre rendement et atteindre nos objectifs”, a-t-il précisé.

Le Directeur sportif a, par ailleurs, affirmé qu’après avoir finalisé le recrutement des Koussaila Boualia et Florian Danho, les négociations sont en cours pour un éventuel renouvellement du contrat d’Onuche Ogbelo, tandis que les dossiers des joueurs en fin de contrat sont en cours d’examen.

Détaillant les grandes lignes de sa stratégie de recrutement, Mansouri a annoncé “la mise en place de commissions de travail composées d’experts en détection et en analyse, dont la mission est de suivre de près les joueurs prêtés, les talents du championnat des Ligues 1 et 2, ainsi que les jeunes évoluant dans les championnats, les académies et les tournois continentaux. Nous ciblons également les joueurs binationaux et ceux en fin de contrat, susceptibles de renforcer les rangs de l’équipe”.

“Grâce à mon parcours professionnel au sein de la fédération algérienne de football ou avec les clubs européens tels que Rennes et Nottingham, j’ai acquis de l’expértise en matière de détection et d’évaluation des joueurs. La mise en place du poste de directeur sportif traduit la volonté du club de structurer son action à long terme. Avec le temps, je pourrai mettre en oeuvre ma vision une fois la phase de diagnostic achevée”, a-t-il conclu.

De son côté, le Directeur technique du club sang et or, le Francais Christophe Chantreuil a souligné que “sa mission consiste à développer le centre de formation du club et le travail avec les catégories des jeunes (natifs 2005 et 2008), tout en se basant sur le principe que “seul le méritant aura sa place au sein de l’Espérance”.

“Nous serons totalement transparents avec les familles. Ceux qui ne montrent pas les qualités requises seront écartés, l’objectif étant de mettre fin au favoritisme dans les jeunes catégories”, a-t-il affirmé.

“Nous avons minutieusement choisi les entraîneurs des jeunes que nous sommes en train d’évaluer le travail. Nous travaillons sur une stratégie de travail complète en vue de développer une identité de jeu propre à l’Espérance, au niveau de toutes les catégories. C’est un projet ambitieux, mais les résultats commenceront à se faire sentir d’ici quelques années”, a-t-il ajouté.

Son adjoint, Christian Braconni, qui avait travaillé dans les championnats francais, Belgique et congolais, a pour sa part souligné que le plan de travail est désormais lancé après une phase d’observation qui a permis d’identifier plusieurs points forts mais aussi des axes d’amélioration.

“Nous allons désormais axer notre travail sur la qualité plutôt que la quantité des entraînements : quatre séances hebdomadaires, complétées par deux séances de renforcement musculaire”.

Il a mis l’accent sur l’importance d’un développement global du jeune joueur, intègrant ses entraînements, ses études, sa santé et son mode de vie. Nous avons des idées solides à ce sujet et nous sommes déterminés à les concrétiser avec l’appui de toutes les parties concernées”, a-t-il affirmé.