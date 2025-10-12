Semaine marquée par des signaux divergents en Asie. L’Inde garde un rythme solide dans les services. Le Japon maintient un diagnostic “prudemment positif”. La Corée du Sud renforce son coussin de réserves. La Chine publiera ses chiffres de commerce de septembre dans les prochaines heures.

Inde : services encore en expansion

L’indice PMI des services (HSBC/S&P Global) recule de 62,9 à 60,9 en septembre. Le niveau reste nettement au-dessus de 50, signalant une expansion robuste malgré un fléchissement de la demande extérieure.

Côté calendrier, l’inflation de septembre 2025 (CPI) sera publiée le 13 octobre par le

Japon : BoJ prudente avant la réunion de fin de mois

La Banque du Japon maintient une vue “modérément positive” dans 8 régions sur 9, tout en soulignant l’incertitude autour des salaires. Prochaine réunion monétaire prévue 29–30 octobre avec publication du communiqué et des projections.

Corée du Sud : réserves de change en hausse

Les réserves officielles atteignent 422,02 Mds $ fin septembre, en hausse de 5,73 Mds $ sur un mois. Quatrième progression mensuelle consécutive selon la Banque de Corée, confirmée par la presse locale.

Chine : commerce extérieur sous surveillance

Le consensus anticipe pour septembre un excédent ramené autour de ~99 Mds $ (après 102,3 Mds $ en août), avec une diversification des débouchés. Les chiffres officiels des douanes sont attendus. En toile de fond, Pékin défend ses contrôles sur les terres rares, sur fond de tensions commerciales.