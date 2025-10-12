La 5ᵉ journée du championnat tunisien Pro A de basket-ball a livré ses premiers résultats samedi. Dans la Poule A, le Club Africain a écrasé le BC Mahdia 92-52 à la salle Gorjani, conservant sa première place avec 10 points après cinq matchs.

L’ES Sahel a également confirmé sa solidité en dominant l’ES Goulette 88-55 à Sousse. Avec 9 points, le club de la côte est désormais deuxième du classement.

Dans les autres rencontres, la JS Manazeh s’est imposée 72-62 sur le parquet de DS Grombalia, qui reste quatrième avec 6 points. L’ES Goulette et CSB Mahdia ferment la marche avec le même total de points.

Classement Poule A :

C. Africain – 10 pts / 5 matchs

ES Sahel – 9 pts / 5 matchs

JS Manazeh – 8 pts / 5 matchs

DS Grombalia – 6 pts / 5 matchs

CSB Mahdia – 6 pts / 5 matchs

ES Goulette – 6 pts / 5 matchs

Poule B : US Monastir et S. Nabeulien en tête

Dans la Poule B, US Monastir a remporté une victoire 72-62 contre US Ansar vendredi à Monastir, rejoignant S. Nabeulien en tête avec 9 points chacun après cinq rencontres pour Nabeulien et quatre pour Monastir.

JS Kairouan a battu 69-48 ES Radès à Radès, tandis que S. Nabeulien a dominé 75-67 AS Hammamet. ES Radès et JS Kairouan totalisent respectivement 7 points, tandis que AS Hammamet et US Ansar ferment le classement avec 6 et 4 points.

Classement Poule B :

US Monastir – 9 pts / 5 matchs

S. Nabeulien – 9 pts / 5 matchs

JS Kairouan – 7 pts / 4 matchs

ES Radès – 7 pts / 5 matchs

AS Hammamet – 6 pts / 5 matchs

US Ansar – 4 pts / 4 matchs