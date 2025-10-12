L’entraîneur de la sélection serbe de football, Dragan Stojkovic, a annoncé samedi soir sa démission à la suite de la défaite de son équipe face à l’Albanie (0-1), lors des éliminatoires du Mondial 2026.

Une défaite lourde de conséquences

La rencontre, disputée à Leskovac dans le sud du pays, s’est soldée par un revers inattendu pour les Serbes, actuellement troisièmes du groupe K derrière l’Angleterre et l’Albanie. Un résultat qui compromet leurs chances de qualification directe pour la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En conférence de presse, Stojkovic n’a pas cherché d’excuses. « Cette défaite n’aurait pas dû se produire, et j’en accepte la responsabilité », a-t-il déclaré, visiblement affecté. « Je suis ici pour faire face aux conséquences », a-t-il ajouté.

Une décision immédiate

Le technicien de 60 ans a précisé avoir présenté sa démission au président et au secrétaire général de la Fédération serbe de football. Il a également confirmé qu’il ne dirigera pas l’équipe lors du prochain déplacement en Andorre.

« Le résultat est vraiment mauvais, je ne m’y attendais pas », a-t-il reconnu, avant de quitter la salle sans autre commentaire.

Un parcours marqué par l’expérience

Ancien international yougoslave connu sous le surnom de Piksi, Dragan Stojkovic avait pris les commandes de la sélection en 2021. Avant cette nomination, il avait dirigé plusieurs clubs à l’étranger, notamment Nagoya Grampus (Japon) et Canton R&F (Chine), ainsi qu’un court passage à l’Étoile rouge de Belgrade.

Sous sa direction, la Serbie avait obtenu des résultats contrastés, alternant de belles performances avec des contre-performances marquées. Sa démission ouvre désormais une période d’incertitude pour l’équipe nationale, en quête d’un nouvel élan à mi-parcours des éliminatoires.