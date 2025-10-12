A l’occasion de l’Octobre musical 2025, le Centre des arts, de la culture et des lettres (CACL), Ksar Saïd, au Bardo, abritera, du 16 au 22 octobre prochain, une manifestation baptisée “Brises Andalouses”.

Des experts en musique andalouse prendront part à cet évènement qui sera ouvert par un séminaire intellectuel autour de l’influence de la musique Andalouse en Tunisie et une exposition documentaire sur les archives du festival du Malouf de Testour.

Présidées par Zoheir Ben Yousef et FethiGasmi, les deux séances scientifiques au programme verront la participation de Mokhtar Mestissar, Fethi Zghonda, Mourad Zebidi et Zoheir Ben Youssef. Les intervenants aborderont les thématiques suivantes : la naissance de la Rachidia, la musique classique pendant la Dynastie Husseinite, le mystique soufi et érudit Abou al-Hasan al-Shuchtari et la contribution du chanteur tunisien Mnaouar Zarrouk dans la musique andalouse.

La clôture de la manifestation verra une soirée musicale avec la Troupe du Malouf de Testour conduite par Cheikh Badreddine Jebiss.

La musique andalouse ou arabo-andalouse est le résultat d’un métissage entre la musique arabe venue de l’Orient, la musique afro-berbère du Maghreb et la musique pratiquée dans la Péninsule Ibérique avant l’année 711.

Née dans le raffinement des palais d’al-Andalus, la musique andalouse est le témoignage vivant d’une civilisation cosmopolite, où se mêlaient les cultures arabes, berbères, juives et chrétiennes dans une alchimie savante et sensible.