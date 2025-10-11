Les cinq dernières places africaines directement qualificatives pour la Coupe du monde 2026 seront attribuées à l’issue de la dixième et dernière journée des éliminatoires, programmée entre dimanche et mardi.

Quatre nations déjà qualifiées

À ce stade, quatre sélections africaines ont d’ores et déjà validé leur billet pour la phase finale prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique : la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc.

Selon le format de la Confédération africaine de football (CAF), seuls les premiers de chacun des neuf groupes accèdent directement au Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un tournoi de barrage continental, dont le vainqueur disputera ensuite un barrage intercontinental organisé par la FIFA.

Groupe A : Cap-Vert ou Cameroun

Le Cap-Vert se qualifiera le 13 octobre s’il bat Eswatini. Il pourra aussi obtenir son billet en cas de nul ou de défaite, à condition que le Cameroun ne batte pas l’Angola.

Le Cameroun, de son côté, décrochera la qualification s’il s’impose contre l’Angola et que le Cap-Vert ne parvient pas à gagner face à Eswatini.

Groupe B : Côte d’Ivoire ou Gabon

La Côte d’Ivoire sera qualifiée si elle bat le Kenya, ou en cas de nul combiné à un résultat négatif du Gabon contre le Burundi. Même en cas de défaite par moins de onze buts d’écart, les Ivoiriens resteraient qualifiés si le Gabon fait match nul.

Le Gabon, lui, obtiendra son billet en cas de victoire sur le Burundi et de contre-performance ivoirienne. Un nul pourrait aussi suffire si la Côte d’Ivoire perd lourdement face au Kenya.

Groupe C : Ghana favori

Le Ghana validera sa qualification le 12 octobre s’il gagne ou fait match nul contre les Comores. Même en cas de défaite, il pourrait se qualifier si Madagascar ne bat pas le Mali, ou si la différence de buts reste favorable aux Ghanéens.

Groupe D : duel Sénégal – RD Congo

Le Sénégal se qualifiera en cas de victoire sur la Mauritanie, ou avec un nul si la RD Congo ne s’impose pas largement contre le Soudan. Les Congolais iront au Mondial s’ils battent le Soudan et que le Sénégal s’incline, ou s’ils gagnent par huit buts d’écart et que les Lions de la Teranga font match nul.

Groupe E : Bénin, Afrique du Sud ou Nigeria

Le Bénin décrochera sa qualification s’il bat le Nigeria. Un nul pourrait suffire selon le résultat de l’Afrique du Sud face au Rwanda. Les Sud-Africains, eux, doivent s’imposer largement pour espérer devancer le Bénin.

Le Nigeria, enfin, se qualifiera s’il bat le Bénin 1-0 ou par au moins deux buts d’écart, à condition que l’Afrique du Sud ne gagne pas contre le Rwanda.