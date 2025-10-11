L’Américaine Coco Gauff, troisième mondiale, s’est qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA 1000 de Wuhan en battant l’Italienne Jasmine Paolini, huitième au classement mondial, sur le score de 6-4, 6-3. À 21 ans, la lauréate du dernier Roland-Garros visera dimanche un troisième titre dans cette catégorie de tournois, la plus prestigieuse après les quatre Grands Chelems.

Une victoire solide face à une adversaire tenace

Face à une Jasmine Paolini combative, Gauff a pris sa revanche après trois défaites subies contre l’Italienne plus tôt dans la saison 2025. Plus constante dans l’échange et efficace sur son service, l’Américaine a dominé la rencontre en deux sets maîtrisés, confirmant sa progression sur surface dure.

Une troisième finale de WTA 1000 en 2025

Cette qualification permet à Coco Gauff d’accéder à une nouvelle finale majeure. Après ses succès à Cincinnati en 2023 et Pékin en 2024, la joueuse américaine a toutefois perdu les deux finales disputées cette année, à Madrid puis à Rome, toutes deux sur terre battue. Elle espère inverser la tendance à Wuhan pour décrocher un troisième trophée de cette catégorie.

Une finale ouverte contre Sabalenka ou Pegula

Gauff affrontera dimanche soit la numéro un mondiale Aryna Sabalenka, soit sa compatriote Jessica Pegula (6e), opposées dans la seconde demi-finale du tournoi chinois. L’Américaine possède un léger avantage historique contre Sabalenka (6 victoires à 5) mais reste dominée par Pegula (4 victoires à 2). [cohérence à vérifier si bilans mis à jour après Wuhan].

Paolini en quête d’une place pour les Finales WTA

Battue à Wuhan, Jasmine Paolini devra encore patienter avant de valider sa qualification pour les Finales WTA de Riyad, prévues début novembre et réunissant les huit meilleures joueuses de la saison.

Jessica Pegula a d’ores et déjà assuré sa place dans ce tournoi, devenant la sixième joueuse qualifiée. Les deux derniers billets se joueront entre Paolini, la Kazakhe Elena Rybakina — battue en quarts à Wuhan — et la jeune Russe Mirra Andreeva, éliminée dès son entrée en lice.