Tunis, le 11 octobre (TAP) – L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit pour ce samedi un temps partiellement nuageux sur la majorité des régions tunisiennes. Ces conditions s’accompagneront de faibles précipitations et de vents qui pourraient être localement forts, notamment près des zones côtières et dans le Sud.

Nuages et averses localisées

Selon les prévisions de l’INM, les nuages seront parfois denses sur le Nord du pays. Localement, le Centre pourrait également être concerné par une couverture nuageuse marquée.

Des chutes de pluies sont attendues. Elles seront généralement faibles et éparses, mais pourront prendre un caractère temporairement orageux. Cette situation concerne principalement le Nord et ponctuellement le Centre du territoire.

Vents et agitation maritime

Le régime des vents sera orienté au secteur Est. Près des côtes et dans les régions du Sud, le vent soufflera avec une intensité jugée relativement forte. Dans le Sud, cette force du vent pourrait entraîner localement des tourbillons de sable. Sur le reste des régions, le vent restera faible à modéré.

L’état de la mer reflètera ces conditions venteuses. La mer sera agitée, voire localement très agitée dans la plupart des régions maritimes. Seuls les golfes de Tunis et de Hammamet connaîtront une mer peu agitée.

Températures : une légère baisse sur les hauteurs

Concernant les températures maximales, elles devraient se situer globalement entre 26 et 32 degrés Celsius sur le territoire.

L’INM précise toutefois que les régions situées en altitude bénéficieront de températures plus clémentes. Sur les hauteurs, les maximales seront ainsi aux alentours de 24 degrés.