Le jeune champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi continue d’impressionner. Vendredi, il a inscrit son nom parmi les meilleurs temps du championnat universitaire américain (NCAA), en offrant à son équipe, l’Université de Floride, une victoire face à celle de Virginie (191,5 points contre 159,5).

Trois records personnels et une première place

Lors de cette deuxième manche du championnat NCAA, Jaouadi a signé trois nouveaux records personnels. Il a dominé le 1000 yards nage libre (0,9144 m) en 8:44.95, un temps qui constitue la meilleure performance de la saison universitaire américaine. Le nageur tunisien s’est également imposé sur le 500 yards nage libre, avec un chrono de 4:14.94, soit le deuxième meilleur temps de la saison NCAA.

Une régularité remarquable

Dans sa dernière course, le 200 yards nage libre, Jaouadi a terminé à la deuxième place, tout en battant son record personnel (1:35.79). Cette performance confirme sa progression constante depuis son arrivée dans le circuit universitaire américain.

Un champion en pleine ascension

Ahmed Jaouadi s’était déjà distingué sur la scène internationale en réalisant un doublé historique aux Mondiaux 2025 de Singapour, où il avait remporté les titres du 800 m et du 1500 m nage libre en bassin de 50 m. Ses récents résultats en NCAA confirment sa place parmi les espoirs les plus prometteurs de la natation tunisienne et mondiale.