Les Aigles de Carthage n’ont fait qu’une bouchée de Sao Tomé-et-Principe, s’imposant sur le score fleuve de 6-0, vendredi soir au stade de Radès, à l’occasion de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (zone Afrique, Groupe H).

Déjà qualifiée pour le Mondial 2026 (Canada/Etats-Unis/Mexique) depuis deux journées, la Tunisie abordait cette rencontre sans pression. En face, une équipe santoméenne déjà éliminée, lanterne rouge du groupe, et toujours à la recherche de son premier point. Le rapport de force était déséquilibré, et cela s’st très vite ressenti sur le terrain.

Profitant de l’enjeu limité de la rencontre, le sélectionneur Sami Trabelsi a opté pour un onze de départ mêlant cadres expérimentés et joueurs en quête de temps de jeu. On retrouvait ainsi Montassar Talbi, Yan Valery, Ali Abdi, Firas Chaouat et Naim Sliti aux côtés de Yassine Meriah (de retour de blessure), Elyès Skhiri, Mohamed Belhaj Mahmoud et Ismaël Gharbi, jeune milieu de terrain évoluant à Augsbourg.

La Tunisie prenait rapidement le contrôle du jeu, imposant un rythme soutenu. A la 20e minute, Mohamed Belhaj Mahmoud était tout proche d’ouvrir le score, mais sa tentative s’écrasait sur la transversale, après une belle action construite avec Gharbi et Abdi.

La situation se débloquait à la 37e minute grâce à Firas Chaouat, bien placé pour reprendre un centre parfait de Yan Valery, lui-même servi par Naim Sliti. Trois minutes plus tard, Elias Saad doublait la mise après une série de dribbles suivie d’une frappe puissante du droit.

Juste avant la mi-temps (44e), le même Elias Saad s’offrait un doublé sur un service d’Ali Abdi. A la pause, la Tunisie menait logiquement 3-0, reflétant un écart considérable entre les deux formations.

Dès la reprise, Ismaël Gharbi profitait d’un ballon relâché par le gardien Yaniel Bonam pour inscrire le quatrième but tunisien (47e). Peu après, Sao Tomé tentait une réaction timide. A la 64e, les visiteurs se procuraient leur première véritable occasion, mais Aymen Dahmen intervenait parfaitement pour préserver sa cage inviolée.

Le staff tunisien procédait alors à plusieurs changements : Hannibal Mejbri, Mohamed Ali Ben Romdhane et Seifeddine Letaief faisaient leur entrée, permettant de tester d’autres options en vue de la CAN 2025, prévue en décembre prochain.

A la 70e minute, Gharbi obtenait un penalty, transformé avec sang-froid par Ben Romdhane pour porter le score à 5-0. Le même Ben Romdhane scellait le sort de la rencontre dans les arrêts de jeu (90e), en reprenant une action collective bien construite pour inscrire le sixième but.

Grâce à cette large victoire, la Tunisie conforte son statut de leader du groupe H avec 25 points, soit 10 d’avance sur la Namibie (15 pts) et 11 sur le Liberia (14 pts). En revanche, Sao Tomé ferme la marche avec zéro point et neuf défaites en autant de rencontres.

Ce match a permis au staff national de faire tourner l’effectif, de tester de nouvelles combinaisons, et de gagner en confiance à l’approche de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, tout en renforçant le classement FIFA de la Tunisie avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

Formation de la Tunisie : Aymen Dahmene, Yan Valery, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ali Abdi, Elyès Skhiri, Mohamed Haj Mahmoud (Hannibal Mejbri 60), Ismaël Gharbi (Aissa Laidouni 81), Naim Sliti (Letaief 60), Elias Saad (Ben Romdhane 60), Firas Chawat (Hazem Mastouri 74).

Formation du Sao Tomé-et-Principe : Yaniel Bonam, Rogerio Fernandes, Edley Montoia, Gilberto Almeida, Adjeil Neves (Ricardo Fernandes 60), Nicolas Braganca, Joel Neves (Anderson Estavo 88), Marcos Barbeiro (Ricardo Cardoso 60), Ronaldo Rumungo, Sergio Male (Gil Carvalho 60), Luis Costa (Mauro Vilhete 60) .