La sélection tunisienne de football s’est imposée largement face au Sao Tomé-et-Principe (6-0), vendredi soir, au stade Hammadi Agrebi de Radès, pour le compte de la 9ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (groupe H).

Déjà qualifiés depuis la 8ᵉ journée, les Aigles de Carthage ont confirmé leur supériorité dans leur groupe, dominant la rencontre de bout en bout.

Une première période maîtrisée

Les hommes de Jalel Kadri ont rapidement pris le contrôle du jeu. Firas Chaouat a ouvert le score à la 37ᵉ minute, avant qu’Elias Saad ne creuse l’écart grâce à un doublé express (39ᵉ et 44ᵉ). La Tunisie a ainsi bouclé la première mi-temps avec une avance confortable de trois buts, sans jamais être inquiétée.

Gharbi et Ben Romdhane enfoncent le clou

Dès le retour des vestiaires, Ismail Gharbi a inscrit le quatrième but (46ᵉ), scellant pratiquement le sort du match. Mohamed Ali Ben Romdhane, en pleine forme, a ajouté deux réalisations supplémentaires : un penalty transformé à la 67ᵉ minute, puis un dernier but à la 90ᵉ pour parachever la victoire.

Un leadership incontesté

Grâce à ce large succès, la Tunisie conforte sa première place du groupe H avec 25 points. Elle devance nettement la Namibie (15 points) et le Liberia (14 points). Le Malawi et la Guinée équatoriale comptent chacun 10 points, avec un match en retard, tandis que le Sao Tomé-et-Principe ferme la marche sans aucun point.

Les Aigles de Carthage affronteront la Namibie lundi prochain, toujours à Radès (14h00), pour la 10ᵉ et dernière journée, avant de clôturer ces éliminatoires en tête.

Classement du groupe H après la 9ᵉ journée

Rang Équipe Pts J Diff.

1 Tunisie 25 9 +19

2 Namibie 15 9 +6

3 Liberia 14 9 +2

4 Malawi 10 8 -1

5 Guinée équatoriale 10 8 -4

6 Sao Tomé-et-Principe 0 9 -22