Les femmes en situation de handicap sont confrontÃ©es Ã plusieurs obstacles qui rÃ©duisent leur participation au dÃ©pistage prÃ©coce duÂ cancer du sein,Â en dÃ©pit des vastes campagnes de sensibilisation ciblÃ©es, organisÃ©es dans le cadre de la manifestation “Octobre Rose“, et des efforts dÃ©ployÃ©s en TunisieÂ pour la lutte contre le cancer.

Ces difficultÃ©sÂ sont dues essentiellementÂ Ã l’absence de moyens deÂ communication adaptÃ©es avec les personnes handicapÃ©es et auxÂ difficultÃ©s logistiques liÃ©es Ã l’infrastructure des Ã©tablissements hospitaliers.

Des spÃ©cialistes et membres de la sociÃ©tÃ© civile dans le domaine du handicapÂ ont soulignÃ© que les femmes en situation de handicap peuvent avoirÂ une connaissanceÂ limitÃ©e de la culture sanitaire,Â en raison de la stigmatisation sociale et d’un accÃ¨s restreint aux services de santÃ©.

“Ces femmes n’ont pas accÃ¨s Ã l’information en matiÃ¨re de soinsÂ et les campagnes de sensibilisation sontÂ occasionnelles ouÂ liÃ©es Ã desÂ Ã©vÃ¨nements spÃ©cifiques”, ont-ils relevÃ©.

“La Tunisie a ratifiÃ©Â plusieursÂ conventions internationales sur les droits des personnes handicapÃ©es, quiÂ garantissent aux personnes en situation de handicapÂ l’accÃ¨s aux soins de santÃ© sans aucune discrimination, nÃ©anmoins la participation des femmesÂ aux programmes de dÃ©pistage prÃ©coce du cancer reste encore faible, ont-ils ajoutÃ©.

Dans le mÃªme ordre d’idÃ©es,Â leÂ prÃ©sident de l’association tunisienne de dÃ©fense des droits des handicapÃ©es Yousri Mazzati a soulignÃ© dans une dÃ©claration Ã la TAP que lesÂ femmes porteuses de handicap n’ont pas toujours accÃ¨s Ã l’information sanitaire, notamment en matiÃ¨re de dÃ©pistage prÃ©coce des cancers fÃ©minins.

Il a indiquÃ© que la plupart des femmes atteintes de handicaps visuels, auditifs ou moteurs sont confrontÃ©es Ã plusieurs obstacles pour le dÃ©pistage prÃ©coce des maladiesÂ cancÃ©reuses, tels queÂ l’insuffisance des supports d’information, le manque de sensibilisation familiale, mise Ã part les facteurs socio-Ã©conomiques.

Mezzati a appelÃ© Ã la nÃ©cessitÃ© de sensibiliser Ã l’importance du dÃ©pistage prÃ©coce des maladies cancÃ©reuses chez les personnes handicapÃ©es et leurs familles Ã travers les supports mÃ©diatiques, relevant l’importance d’allouer une plus grande part du budget de la santÃ© aux handicapÃ©s et d’organiser des campagnes de sensibilisation de maniÃ¨re permanente et non circonstancielle.

Absence de moyens de communication entre les professionnels de santÃ© et les personnes handicapÃ©es

De son cÃ´tÃ©, Le prÃ©sident de l’association tunisienne Â« Ibssar pour la culture et les loisirs des personnes malvoyantes Â», Mohamed Mansouri, a soulignÃ© Ã l’agence TAP l’absence de communication efficace entre les professionnels de la santÃ© et les personnes handicapÃ©es en raison du manque de moyens de communication adaptÃ©s.

Mansouri a expliquÃ© qu’il est nÃ©cessaire de former les professionnels de santÃ© aux mÃ©thodes de communication avec les personnes handicapÃ©es, en leur enseignant la langue des signes et en adoptant le braille pour rÃ©diger les ordonnances mÃ©dicales, afin que chacun puisse comprendre les informations sanitaires de maniÃ¨re autonome et dans le respect de sa dignitÃ©.

Il a ajoutÃ© qu’un simple effort de la part du personnel mÃ©dical et paramÃ©dical contribuerait Ã faciliter la communication avec les personnes handicapÃ©es, leur Ã©viterait la confusion et l’ambiguÃ¯tÃ© concernant les prescriptions thÃ©rapeutiques et les instructions mÃ©dicales, et leur permettrait de communiquer directement avec le mÃ©decin sans avoir besoin d’un accompagnateur pour interprÃ©ter l’information.

Permettre aux personnes handicapÃ©es d’acquÃ©rir les compÃ©tences d’auto-dÃ©pistage : un pilier de la prÃ©vention

La professeure en gynÃ©cologie et obstÃ©trique et chef de service au Centre d’obstÃ©trique et de nÃ©onatologie de Tunis, Dalenda Chelli, a soulignÃ© que le mois rose d’octobre est un Ã©vÃ©nement qui concerne toutes les femmes, quelles que soient leurs particularitÃ©s, affirmant qu’il n’est pas possible d’exclure les femmes handicapÃ©es des campagnes de dÃ©pistage prÃ©coce du cancer du sein.

Chelli a expliquÃ© que l’autopalpationÂ des seins est un moyen efficace qui peut Ãªtre inculquÃ©e aux femmes souffrant d’un handicap auditif, visuel ou moteur, mÃªme si sa mise en pratique peut s’avÃ©rer difficile dans certains cas.

Elle a ajoutÃ© qu’il est important de sensibiliserÂ les femmes handicapÃ©es aux premiers signes pouvant indiquer la prÃ©sence d’une tumeur maligne, tels qu’un changement de taille des seins, un Ã©coulement du mamelon ou l’apparition d’une masse dans le sein, les appelantÂ Ã se rendre immÃ©diatement Ã l’hÃ´pital le plus proche ou chez un gynÃ©cologue-obstÃ©tricien dÃ¨s l’apparition de l’un de ces signes.

Elle a indiquÃ© avoir constatÃ© une prise de conscience croissante chez les femmes handicapÃ©es en matiÃ¨re d’autopalpation, Ã la suite d’une manifestation organisÃ©e l’annÃ©e derniÃ¨re au centre et consacrÃ©e au dÃ©pistage prÃ©coce du cancer du sein Ã l’intention des femmes handicapÃ©es et de leurs familles.

La gynÃ©cologue a soulignÃ© que les femmes handicapÃ©es motrices rencontrent de grandes difficultÃ©s pour accÃ©der aux hÃ´pitaux publics, en raison de l’absence d’infrastructures adaptÃ©es et du manque d’Ã©quipements leur assurant un meilleur confort,Â ce qui pousse nombre d’entre elles Ã renoncer Ã se faire dÃ©pister malgrÃ© les campagnes de sensibilisation menÃ©es pendant le mois d’octobre rose.