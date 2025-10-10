Des centaines de montgolfières et de planeurs vont s’envoler, du 24 octobre courant au 1e novembre 2025, dans le ciel de l’Ile de Djerba.

Tant attendue par les habitants de la région, cette manifestation se veut une opportunité inédite pour promouvoir et booster le tourisme tunisien, notamment, dans l’espace saharien.

L’évènement a été officiellement annoncé, jeudi, par le directeur général de l’office national du tourisme tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Hlaoui lors d’une conférence de presse organisée à cet effet.

Le responsable a tenu à souligner que cette manifestation d’envergure s’inspire d’un concept alliant tourisme et aviation.

C’est aussi, a-t-il dit, un nouveau produit touristique qui vient enrichir et diversifier l’offre touristique tunisienne et permet ainsi de prolonger la saison touristique.

Il a ajouté que cet événement devrait favoriser l’attractivité de la destination saharienne tunisienne sur les marchés classiques et les nouveaux marchés qui, selon lui, sont plutôt enclins à préférer ce type de produits différents par rapport aux autres produits touristiques traditionnels.

Tout en affirmant que les indicateurs tablent sur saison touristique saharienne « bonne et prometteuse », le responsable a annoncé à ce propos la réouverture de nouveaux établissements hôteliers à Tozeur et l’inauguration de deux autres dans un souci de promouvoir l’attractivité de la région et de soutenir l’investissement dans le secteur touristique dans les régions sahariennes.

Il a par ailleurs ajouté que l’ONTT projette d’organiser des manifestations tout au long de l’année, faisant état de préparatifs engagés en prévision d’organiser six événements à venir visant à valoriser la destination saharienne tunisienne à l’échelle mondiale.

Selon les estimations révélées par le responsable de l’ONTT, le nombre de participants étrangers à ce rassemblement pourrait atteindre plus de 2 000 touristes provenant de six nationalités différentes auxquels s’ajoutent plus de 60 techniciens et accompagnateurs.