Le projet de réhabilitation de la ville de Saouef (gouvernorat de Zaghouan) sera mis en œuvre à partir de la semaine prochaine par l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU).

Les composantes du projet comprennent trois grands axes dont l’infrastructure, les équipements collectifs et la rénovation de logements, moyennant une enveloppe totale de 8,5 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de l’ARRU, Faycel Ben Ali.

S’agissant de l’infrastructure de base, les travaux portent en particulier sur le pavage des routes et des trottoirs dans tous les quartiers de la ville, l’extension du réseau d’eau potable et d’éclairage public et la création d’espaces verts (4,8 millions de dinars).

Concernant les équipements collectifs, les travaux concernent surtout la construction d’une salle omnisports et d’un espace industriel (3,2 millions de dinars).

Par ailleurs, une enveloppe de 200 mille dinars sera allouée pour l’amélioration du logement au profit de 32 familles qui remplissent les critères établis.