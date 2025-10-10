La 5e journée du championnat Pro A de basket-ball se déroulera ce week-end, avec six rencontres prévues entre vendredi 10 et samedi 11 octobre. Les matchs se répartissent entre les deux poules du championnat et se joueront dans différentes salles du pays.

Poule B : Trois confrontations vendredi

Salle Bir Chellouf

S. Nabeulien accueille l’AS Hammamet dans un duel attendu par les supporters locaux.

Salle Mzali, Monastir

L’US Monastir affrontera l’US Ansar pour consolider sa position au classement.

Salle Bouhima, Radès

L’ES Radès reçoit la JS Kairouan, une rencontre qui pourrait redistribuer les cartes au sommet de la poule.

Poule A : Trois matchs samedi

Salle Gorjani

Le Club Africain se mesurera au BC Mahdia, dans un affrontement entre deux équipes en quête de points.

Salle de Grombalia

DS Grombalia accueillera la JS Manazeh pour une rencontre cruciale dans la course au maintien.

Salle de Sousse

L’ES Sahel affrontera l’ES Goulette dans ce qui s’annonce comme l’un des matchs les plus suivis du week-end.