La sélection marocaine des moins de 20 ans s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde U20, vendredi, en battant la Corée du Sud 2-1, lors d’un match disputé au stade El Teniente de Rancagua.

Une ouverture rapide

Les Lionceaux de l’Atlas ont pris l’avantage dès la 8e minute. Shin Min-Ha a marqué contre son camp, offrant aux Marocains un début idéal. Les protégés de Mohamed Ouahbi ont consolidé leur avance en seconde période grâce à Yassir Zabiri, qui a inscrit le deuxième but à la 58e minute.

Une fin de match tendue

La Corée a réduit l’écart dans les arrêts de jeu. Sur penalty, Kim Tae-won a transformé à la 96e minute (90+6), sans toutefois empêcher la qualification marocaine. Ce match témoigne de la solidité défensive et de l’efficacité offensive du Maroc tout au long de la compétition.

Cap sur les États-Unis

Pour les quarts de finale, les Marocains affronteront les États-Unis. Ces derniers ont dominé l’Italie 3-0 lors de leur dernier match, et le duel avec le Maroc promet d’être intense. La rencontre est programmée dimanche à 21h00 (GMT+1) à Rancagua. [