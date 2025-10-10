Le temps s’annonce variable ce vendredi sur l’ensemble du territoire tunisien, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les premières heures de la journée seront marquées par un ciel partiellement nuageux, avant une couverture plus dense dans les régions du Nord-Ouest et du Centre, où des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues.

Retour des précipitations localisées

Les pluies concerneront principalement les gouvernorats du Kef, Jendouba, Siliana et Kasserine, avant de s’étendre localement à d’autres zones centrales. Ces précipitations, bien que faibles, marquent le retour d’un temps plus humide après plusieurs jours de stabilité. L’INM appelle à la prudence sur les routes, notamment dans les zones montagneuses exposées à des épisodes orageux isolés.

Vent en renforcement en fin de journée

Le vent soufflera d’abord du secteur Est, faible à modéré, avant de se renforcer progressivement en fin de journée, surtout près des côtes et dans les régions du Sud. Les rafales pourront localement atteindre des vitesses modérées à fortes, rendant la mer agitée à partir de la soirée.

Les conditions maritimes passeront ainsi d’un état peu agité à agité, rendant la navigation plus délicate sur les côtes orientales et méridionales.

Températures en légère baisse

Les températures maximales varieront entre 26 et 32 °C sur la majorité des régions, tandis qu’elles se limiteront à 24 °C sur les hauteurs de l’Ouest. Ce léger recul thermique annonce un glissement progressif vers des conditions automnales plus fraîches, notamment en soirée et la nuit.