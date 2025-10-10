Le sélectionneur portugais du Sao Tomé-et-Principe, Ricardo Monsanto, a indiqué que son équipe fera tout son possible pour battre la Tunisie, ce vendredi à Radès (17h00), pour le compte de la 9e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Monsanto, à la tête des “Verde-Amarelos” depuis mars dernier, a déclaré, lors d’une conférence de presse tenue jeudi au stade Hammadi Agrebi de Radès, que malgré la dernière place de son équipe dans le groupe H, sans aucun point au compteur, ses joueurs défendront leurs chances jusqu’au bout face à une solide équipe tunisienne.

“Je suis conscient de la difficulté de notre tache face à la sélection tunisienne considérée comme l’une des grandes nations du continent, avec dans ses rangs des joueurs talentueux, qu’ils évoluent à l’étranger ou dans le championnat tunisien que je considère l’une des compétitions locales les plus compétitives en Afrique”, a-t-il déclaré.

Le technicien portugais a précisé que ses concitoyens José Morais et Miguel Cardoso qui avaient déjà entraîné des équipes tunisiennes, et avec lesquels il entretient de bonnes relations, lui ont conforté son opinion sur le niveau du football tunisien.