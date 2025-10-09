Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid a effectué hier mercredi une visite de travail dans le gouvernorat de Sousse, au cours de laquelle il a pris connaissance du bon déroulement de la rentrée universitaire dans nombre d’universités, en présence du président de l’université de Sousse Lotfi Belgacem et du gouverneur de Sousse Sofiene Tanfouri.

Au cours d’une réunion tenue au siège du gouvernorat à laquelle ont assisté plusieurs députés de la région, Belaid s’est informé du bon déroulement de la rentrée universitaire dans les différents établissements de l’enseignement supérieur et des œuvres universitaires et de l’avancement des nouveaux projets de réhabilitation et d’aménagement dans la région, selon un communiqué du ministère.

Au cours de sa visite à la faculté des lettres et des sciences humaines, le ministre a présidé une réunion avec les enseignants et les directeurs de département au cours de laquelle, il s’est informé des conditions de travail des cadres universitaires.

A cette occasion, il a souligné l’engagement de son département à améliorer les conditions de travail de toutes les composantes de la famille universitaire, qu’il a qualifiée de “pilier du système de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique”.

Au terme de sa visite, le ministre de l’enseignement supérieur s’est rendu au foyer universitaire Riadh El Ward et à la Cité universitaire El Ghazali à Sousse. Il s’est informé des services universitaires fournis aux étudiants en matière d’hébergement et de repas universitaires et des conditions de travail des agents relevant des établissements des œuvres universitaires.