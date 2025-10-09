La Bourse de Tunis a le plaisir d’annoncer qu’elle prend part à la Semaine Mondiale de l’Investisseur (World Investor Week 2024), lancée en 2017 par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV), qui se déroule cette année du 06 au 12 octobre 2025. L’objectif de cette semaine est de promouvoir l’éducation financière des épargnants pour renforcer leurs capacités d’autoprotection, notamment.

A cet effet, la Bourse de Tunis a organisé ce jour en collaboration avec la World Federation of Exchanges (WFE), une cérémonie de sonnerie de cloche pour la culture financière ou « Ring the Bell for Financial Literacy », et ce à l’instar des autres membres de la WFE.

Cet évènement a vu la participation des étudiants de l’Esprit Tunis, qui ont participé à une séance de vulgarisation des principes du marché financier et du déroulement de la séance de cotation.

A noter que la Bourse da remporté le prestigieux prix « Africa’s Best Exchange for Financial Literacy » lors des Euromoney Capital Markets Awards 2025.