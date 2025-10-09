L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce un temps partiellement nuageux sur la majorité des régions tunisiennes pour ce jeudi 9 octobre. Les conditions de vent et de mer nécessitent une attention particulière, notamment sur les côtes Est, tandis que les températures connaîtront une légère augmentation.

Vent et État de la Mer : Prudence à l’Est

Le vent soufflera principalement de secteur sud. L’INM le qualifie de relativement fort près des côtes Est. À l’intérieur du pays, le vent restera faible à modéré.

Concernant les conditions maritimes, la mer sera agitée le long des côtes Est, où le vent se montre plus soutenu. Sur le reste des côtes, la mer est annoncée peu agitée.

Températures en Légère Hausse

Les températures maximales sont attendues en légère hausse. Elles devraient se situer entre 25 et 30 degrés Celsius dans la plupart des régions. Les zones de hauteurs connaîtront des maximales légèrement inférieures, aux alentours de 23 degrés.