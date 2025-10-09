L’initiative environnementale « Envirofest » fera escale à, Dar Fatma, à Ain Drahem, (gouvernorat de Jendouba), les 11 et 12 octobre 2025.

Organisée en partenariat avec le bureau du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), cette initiative a pour objectif de laisser une empreinte durable, en renforçant la capacité des communautés locales à s’engager pour la protection de la nature.

La journée du 11 octobre sera dédiée à la sensibilisation de la population locale à travers des ateliers interactifs, des discussions collectives et des actions participatives.

Sur les deux jours, un éco-village interactif sera installé, offrant au public, des projections de documentaires, des animations pédagogiques et des ateliers pratiques sur les modes de vie durables.

Un marché écologique viendra compléter l’expérience en mettant en avant les artisans et producteurs locaux de Dar Fatma.

Le programme prévoit aussi la réalisation d’un film mi-documentaire. Les enfants originaires de Dar Fatma seront accompagnés par le réalisateur « Abdelhamid Bouchnak » et son équipe, qui les initieront aux techniques du cinéma afin qu’ils puissent exprimer leur propre vision de l’environnement et des défis qu’ils rencontrent.

Ce projet collectif constituera le fil rouge du festival et sera présenté en avant-première à la Cité de la Culture de Tunis, du 18 au 20 novembre 2025, lors de l’événement de clôture de la tournée.

Au-delà de son aspect artistique, l’Envirofest s’inscrit dans la continuité des actions menées, à Dar Fatma, à travers le projet de restauration des tourbières mené par le WWF Afrique du Nord, en faveur de la conservation de ces milieux uniques et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel local.

Le festival s’aligne avec l’objectif de WWF visant à améliorer les conditions de vie de la population locale, en renforçant l’économie locale et en favorisant la participation active des femmes et des jeunes aux dynamiques sociales, économiques et environnementales.

Après Dar Fatma, le festival poursuivra sa route dans plusieurs régions de Tunisie, dont Sfax, Sousse, Jendouba, Redeyef et Tunis.