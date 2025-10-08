Le marché boursier continue à perdre du terrain, mercredi, puisque l’indice de référence a trébuché de -0,2% à 12299 points, dans un volume très faible de 2 millions de dinars (MD), selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Analyse des valeurs :

Sans faire l’objet de transactions, le titre BH LEASING s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du leaseur adossé au groupe BH s’est appréciée de 4,5% à 3,990 dinars.

Le titre UIB a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la filiale du groupe SOCIETE GENERALE a pris +3,2% à 22,400 dinars. La valeur a amassé des échanges réduits de 22 mille dinars.

Le titre STAR a accusé la plus forte baisse de la séance. L’action du leader du secteur de l’assurance en Tunisie a reculé de -3,9% à 220,000 dinars. La valeur a brassé un flux de 3 mille dinars.

Le titre CARTHAGE CEMENT a terminé la séance sur une note morose. L’action de la cimenterie publique a glissé de -0,5% à 1,900 dinars, en amassant des échanges de 142 mille dinars.

TUNISIE LEASING & FACTORING a été la valeur la plus dynamique de la séance. Terminant dans le rouge (-0,5% à 32,490 dinars), l’action du leader du secteur du leasing en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux de 291 mille dinars.