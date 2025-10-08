Le groupement Professionnel des Prestataires de Services douaniers relevant de la Confédération Nationale des Entreprises Citoyennes de Tunisie “CONECT“, a appelé le Ministère des Finances à publier la liste définitive de ceux acceptés dans le domaine des prestataires de services auprès de la Douane, conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi de finances n° 56 de 2019.

CONECT a expliqué dans un communiqué publié, mercredi, que ce retard, qu’il a considéré comme injustifié, a provoqué la tension et l’anxiété chez les professionnels, d’autant plus qu’ils attendent depuis des années la régularisation de leur situation, après avoir respecté toutes les procédures et conditions requises, selon le communiqué.

La publication de cette liste a été considérée comme une étape essentielle pour assurer la stabilité juridique et professionnelle de ce secteur vital et soutenir son rôle dans le développement des échanges commerciaux et la facilitation de l’activité économique, selon la même source.

Les prestataires des services douaniers a adressé un appel urgent au ministère des finances, entant qu’autorité de tutelle, pour qu’il intervienne immédiatement et publie la liste définitive dans les meilleurs délais, afin d’assurer l’application à bon escient de la loi, et de préserver les droits des professionnels, mais aussi d’assurer la stabilité sociale au sein du secteur, selon le même communiqué.