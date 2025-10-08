Le temps s’annonce passagèrement nuageux mercredi sur l’ensemble du territoire tunisien, selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Une journée de transition douce, marquée par une légère hausse des températures et des conditions calmes sur l’ensemble du pays.

Une météo clémente sur la plupart des régions

Les nuages seront par intermittence sur la majorité des régions, sans précipitations notables à l’horizon. Le vent, soufflant du secteur sud, restera faible à modéré, contribuant à maintenir une atmosphère agréable et relativement stable.

Sur le littoral, la mer sera peu agitée, offrant des conditions favorables à la navigation côtière et aux activités de pêche artisanale.

Températures en hausse légère

Les maximales varieront entre 25 et 30°C, traduisant une lente remontée du thermomètre après quelques jours de fraîcheur automnale. Sur les hauteurs, le mercure restera plus doux, avoisinant les 23°C, selon la même source.

Cette légère hausse confirme une stabilité climatique typique du début d’automne, marquée par une alternance de passages nuageux et d’éclaircies.

Une accalmie avant un possible changement

L’INM souligne que ces conditions globalement calmes pourraient évoluer au cours des prochains jours, les masses d’air humides en Méditerranée pouvant entraîner localement des développements nuageux plus denses.

Les usagers de la route et les agriculteurs sont ainsi invités à rester attentifs aux bulletins météorologiques à venir, notamment dans les zones côtières du nord et du centre.