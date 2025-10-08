Le Club Africain a annoncé, mardi soir, la qualification officielle du milieu de terrain libyen Oussama Cherimi, désormais éligible pour prendre part aux prochaines rencontres de l’équipe.

Le joueur de 24 ans avait rejoint le club de Bab Jedid fin juillet, en provenance du Al-Swehly SC (Libye), dans le cadre d’un transfert libre portant sur deux saisons.

Son inscription avait toutefois été retardée en raison du non-transfert de sa carte internationale, le club libyen refusant initialement de valider son départ, estimant que Cherimi était encore lié par un contrat en cours.

Désormais qualifié, le milieu de terrain devrait être mis à la disposition du staff technique dès le prochain match, apportant une nouvelle option dans l’entrejeu clubiste.