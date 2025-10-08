Le gouvernement allemand lance une nouvelle structure destinée à simplifier et accélérer l’accès des travailleurs qualifiés au marché du travail. La ministre fédérale du Travail, Bärbel Bas, a annoncé mardi la création de l’agence “Work-and-Stay”, qui centralisera et numérisera les procédures d’immigration.

Une plateforme numérique pour lever les obstacles administratifs

Selon plusieurs médias allemands citant un document-cadre soumis à la concertation gouvernementale, cette agence vise à réduire les freins bureaucratiques qui compliquaient l’accès des travailleurs étrangers au marché du travail allemand.

“La plateforme numérique Work-and-Stay supprime les barrières administratives qui rendaient jusqu’ici l’accès au marché du travail allemand complexe”, a expliqué la ministre. Le dispositif permettra aux travailleurs étrangers et aux entreprises de déposer et suivre leurs demandes en ligne via un guichet unique.

Intégration au programme gouvernemental

L’initiative s’inscrit dans le contrat de coalition et fait partie de l’Agenda de modernisation récemment adopté par le gouvernement, comme annoncé par le chancelier Friedrich Merz. Elle offrira aux travailleurs la possibilité de soumettre leurs demandes de titre de séjour et autres documents administratifs directement en ligne. Les employeurs pourront accompagner leurs salariés dans l’ensemble des démarches.

Bénéfices pour tous les acteurs économiques

Le ministère du Travail souligne que la centralisation des procédures permettra de réduire les délais de traitement. Le projet concerne aussi bien les grandes entreprises que les petites structures familiales, renforçant l’attractivité de l’Allemagne pour les travailleurs qualifiés et simplifiant la gestion des ressources humaines dans toutes les entreprises.