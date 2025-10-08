Une rencontre-débat autour du roman “Sangoma, le guérisseur” du médecin-écrivain Hichem Ben Azzouz sera organisée, ce vendredi 10 octobre à 18h, à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT), en présence de l’auteur.

Actuellement médecin humanitaire et expert auprès des Nations Unies en Afrique du Sud, Hichem Ben Azzouz est un auteur engagé. Il incarne une triple passion : la médecine, le théâtre et le cinéma, une alliance vivante entre la science et les arts, qu’il met au service d’un récit profondément humain.

“Sangoma, le guérisseur” est paru chez Hkeyet Éditions en 2025. Ce roman, au-delà de la fiction, parle de nos fractures et de nos résistances en tant qu’humains et soignants.