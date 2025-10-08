L’appel à candidatures lancé dans le cadre de l’initiative GreenTECH Tunisie pour soutenir les startups et PME innovantes, à travers l’instrument de financement hybride « VAIR », a été prolongé jusqu’au 12 octobre 2025, a fait savoir, mardi, la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le programme Greentech est une initiative qui vise à soutenir le développement de solutions innovantes dans le secteur de la transition écologique. Il a pour objectif de financer et d’accompagner des projets en phase d’idéation pour développer leurs preuves de concept (PoC), de donner accès au marché aux startups disposant déjà d’un produit viable (MVP) et de stimuler l’innovation dans des secteurs clés : énergies renouvelables, mobilité durable, gestion de l’eau, recyclage, agriculture durable et éco-construction.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation écologique vers une économie verte et résiliente au changement climatique. Il met à disposition des entreprises deux instruments de financement novateurs dont l’instrument VAIR.

VAIR est un financement hybride (70 % subvention / 30 % avance remboursable) pour les startups en phase d’idéation afin de développer la preuve de concept (POC).

L’initiative GreenTECH, implémentée par la Caisse des Dépôts et Consignations en partenariat avec Smart Capital, s’inscrit dans la dynamique du projet Greenov’i. Ce projet est financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme « Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la Planification.