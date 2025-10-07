L’Académie tunisienne des lettres et des arts Beït al-Hikma organise le vendredi 10 octobre 2025 à 9h30 à son Palais un séminaire sur la “Lecture du texte théâtral” préparée par l’écrivain Ezzedine El Madani, en coordination avec Fakher Rouissi, avec la participation des acteurs Raouf Ben Yaghlane, Aziza Boulabiare et Jamila Camara.

Les participants aborderont ce thème sous deux volets, l’un portant sur la nouvelle et l’écriture théâtrale, et l’autre sur la lecture théâtrale d’œuvres tunisiennes.

Le programme de la matinée comporte une conférence du nouvelliste Brahim Ben Mrad sur “l’écriture de nouvelles arabes aujourd’hui” et une autre du grand dramaturge Ezzedine Madani sur “l’écriture théatrale arabe” .

Le programme de l’après-midi comprend des lectures théâtrales d’une sélection de Ezzedine Madani sur “la Tunisie, mère de tous les pays” et “Aziza Othmana” qui ont été adaptées en pièces de théâtre et de “Shajarat al-Durr” par Zahira Ben Ammar.

Les lecture seront présentées par les artistes qui ont contribué à ces œuvres choisies à savoir Raouf Ben Yaghlane, Aziza Boulabiare et Jamila Camara.

Ces lectures seront précédées d’un défilé de costume de théâtre d’Amel Sghaïer.