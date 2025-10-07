Les dÃ©putÃ©s de lâ€™AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple(ARP) ont entamÃ©, mardi, lors d’une sÃ©ance plÃ©niÃ¨re tenue au palais du Bardo, l’examen d’un projet de loi relatif Ã la 13Ã¨me souscription de la Tunisie aux ressources du Fonds international de dÃ©veloppement agricole (FIDA) pour la pÃ©riode 2025/2027.

Le montant de la contribution de l’Ã‰tat tunisien Ã cette 13Ã©me souscription a Ã©tÃ© fixÃ© Ã 1 250 000 dollars, soit le mÃªme montant pour la pÃ©riode 2022-2024.

Cette contribution sera versÃ©e en trois tranches Ã©gales au titre des annÃ©es 2025, 2026 et 2027.

Le renouvellement permettra d’augmenter la part de la Tunisie dans les financements accordÃ©s par le Fonds, notamment, sous forme de dons, d’assistance technique et de prÃªts concessionnels dans le domaine du dÃ©veloppement agricole, lesquels sont considÃ©rÃ©s comme les plus prÃ©fÃ©rentiels.

De plus, ce renouvellement tÃ©moigne lâ€™appui Ã la coopÃ©ration avec le Fonds et l’engagement du pays Ã rÃ©aliser le dÃ©veloppement durable. Il reprÃ©sente, Ã©galement, une opportunitÃ© de valoriser les projets du FIDA dans les rÃ©gions de lâ€™intÃ©rieur du pays.

A noter, le renouvellement de la souscription de la Tunisie a Ã©tÃ© adoptÃ© lors de la 47Ã¨me session du Conseil des gouverneurs du FIDA.

Selon le FIDA, le fonds finance des projets de dÃ©veloppement agricole en Tunisie depuis 1980. Le fonds a contribuÃ© au financement de 15 projets avec un montant estimÃ© Ã 245,3 millions de dollars.