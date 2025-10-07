Le tirage au sort du 21e Championnat arabe des clubs féminins de volley-ball a eu lieu lundi à Manama. Il a réuni les meilleures formations de la région et a réservé un duel 100 % tunisien : le CS Sfaxien et le CF Carthage évolueront dans la même poule.

Groupe A : un face-à-face tunisien

Le CS Sfaxien et le CF Carthage joueront dans le groupe A avec Salwa AlSabah (Koweït) et AlRowad SC (Syrie). Le choc entre les deux équipes tunisiennes s’annonce comme l’un des temps forts du premier tour. Ces deux clubs connaissent bien la scène arabe et se disputent souvent les premiers rôles.

Groupe B : le Club Africain face à de gros calibres

Le Club Africain, troisième représentant tunisien, figure dans le groupe B. Il affrontera le Zamalek SC (Égypte), le Nacéria CB (Algérie) et AlOuyoun (Koweït). Ce groupe paraît relevé, mais l’équipe de Bab Jedid espère franchir le premier tour et rejoindre les phases finales.

Un tournoi à domicile

La compétition se tiendra du 24 octobre au 3 novembre 2025 au palais des sports d’El-Menzah, à Tunis. La capitale accueillera donc les meilleures équipes arabes dans une ambiance attendue comme électrique.

Les groupes en détail

Groupe A : CS Sfaxien (Tunisie), Salwa AlSabah (Koweït), AlRowad SC (Syrie), CF Carthage (Tunisie).

Groupe B : Zamalek SC (Égypte), Nacéria CB (Algérie), AlOuyoun (Koweït), Club Africain (Tunisie).

Cette 21e édition offrira un beau rendez-vous pour le volley-ball féminin tunisien. Trois clubs locaux y défendront leurs chances à domicile, face à des adversaires prestigieux venus du monde arabe.