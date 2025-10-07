Tunis, 7 oct. (TAP) – La journée de mardi s’annonce sous un ciel majoritairement couvert sur l’ensemble du pays. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une densité nuageuse significative. Des pluies faibles et éparses sont attendues, notamment sur les régions côtières. Le reste du territoire connaîtra des passages nuageux, sans précipitations notables.

Le vent présentera des orientations différentes selon les zones. Il soufflera de secteur Nord sur les régions du Nord et du Centre, puis de secteur Est sur le Sud du pays. Son intensité variera. Il sera relativement fort à modéré le long des côtes, mais demeurera modéré à faible à l’intérieur des terres.

Concernant les conditions maritimes, la mer sera houleuse dans le Nord ainsi que dans le Golfe de Hammamet. Elle restera cependant agitée sur l’ensemble des autres côtes.

Les températures maximales prévues pour ce mardi se situeront globalement dans une fourchette comprise entre 23 et 29 degrés Celsius. Toutefois, sur les hauteurs de l’Ouest, les valeurs seront plus fraîches, avoisinant les 20 degrés.