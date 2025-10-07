La 4e journée du championnat de Ligue 2 du football professionnel se déroulera les 11 et 12 octobre 2025. Tous les matchs débuteront à 15h. Les rencontres s’organisent en deux poules, avec plusieurs affrontements attendus dans tout le pays.

Poule A : samedi 11 octobre

AS Mégrine – CS Chebba à Mégrine

CSH Lif – US Boussalem (stade à déterminer)

SAM Bourguiba – Sfax RS à Manzel Bourguiba

ESH Sousse – SC Ben Arous à Hammam-Sousse

OC Kerkenah – CS Msaken à Sfax

US Tataouine – AS Agareb à Tataouine

Poule A : dimanche 12 octobre

EM Mahdia – BS Bouhajla à Mahdia

AS Ariana – AS Jelma à l’Ariana

CS Korba – SC Moknine à Korba

Jendouba Sport – S. Gabésien à Jendouba

US Ksour Essef – CS Redaief à Ksour Essef

O. Sidi Bouzid – PS Sakiet Eddaier (stade à déterminer)

ES Bouchemma – AS Kasserine à Bouchemma

EGS Gafsa – Kalaa Sport à Gafsa

Focus sur la journée

Cette 4e journée permettra aux équipes de consolider leur classement et de préparer la suite de la compétition. Les clubs comptent sur ces matchs pour engranger des points précieux et affirmer leur dynamique dans le championnat.