La 4e journée du championnat de Ligue 2 du football professionnel se déroulera les 11 et 12 octobre 2025. Tous les matchs débuteront à 15h. Les rencontres s’organisent en deux poules, avec plusieurs affrontements attendus dans tout le pays.
Poule A : samedi 11 octobre
AS Mégrine – CS Chebba à Mégrine
CSH Lif – US Boussalem (stade à déterminer)
SAM Bourguiba – Sfax RS à Manzel Bourguiba
ESH Sousse – SC Ben Arous à Hammam-Sousse
OC Kerkenah – CS Msaken à Sfax
US Tataouine – AS Agareb à Tataouine
Poule A : dimanche 12 octobre
EM Mahdia – BS Bouhajla à Mahdia
AS Ariana – AS Jelma à l’Ariana
CS Korba – SC Moknine à Korba
Jendouba Sport – S. Gabésien à Jendouba
US Ksour Essef – CS Redaief à Ksour Essef
O. Sidi Bouzid – PS Sakiet Eddaier (stade à déterminer)
ES Bouchemma – AS Kasserine à Bouchemma
EGS Gafsa – Kalaa Sport à Gafsa
Focus sur la journée
Cette 4e journée permettra aux équipes de consolider leur classement et de préparer la suite de la compétition. Les clubs comptent sur ces matchs pour engranger des points précieux et affirmer leur dynamique dans le championnat.