Le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, disputé lundi, a offert plusieurs confirmations… et une surprise notable. Le Français Arthur Rinderknech a créé la sensation en éliminant l’Allemand Alexander Zverev, tête de série n°3, en trois manches (4-6, 6-3, 6-2).

Medvedev solide, Musetti confirme

Le Russe Daniil Medvedev (n°16) s’est imposé face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (n°18) 6-3, 7-6 (7/5). L’Italien Lorenzo Musetti (n°8) a, lui aussi, tenu son rang en battant son compatriote Luciano Darderi (n°26) 7-5, 7-6 (7/1).

Les autres résultats

Learner Tien (USA) bat Cameron Norrie (GBR/n°30) 7-6 (7/4), 6-3

Nuno Borges (POR) bat Shang Juncheng (CHN) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN/n°12) bat Jesper de Jong (NED) 6-4, 7-5

Jirí Lehecka (CZE/n°15) bat Denis Shapovalov (CAN/n°23) 6-4, 6-4