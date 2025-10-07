Sept maisons d’édition tunisiennes participent à la Foire internationale du livre de Riyad 2025, organisée en Arabie saoudite sous le slogan « Riyadh Reads » (Riyad lit).

La République d’Ouzbékistan est l’invitée d’honneur de cette édition qui se tient du 2 au 12 octobre 2025 sur le campus de l’Université Princesse Nourah bint Abdulrahman, dans la capitale saoudienne.

Des ouvrages relevant de la littérature, de la pensée, des arts, des sciences et des études sont présentés dans les stands des maisons suivantes : la Maison du Livre, la Maison d’édition méditerranéenne, Dar Yass (livres pour enfants), Dar Mazri, Dar Almalikiya, Meskiliani Éditions et Dar Altanweer (Tunisie-Liban-Égypte).

Cette participation constitue une occasion de renforcer la coopération internationale à travers ce rendez-vous littéraire qui réunit plus de 2 000 maisons d’édition et agences issues de 25 pays.

Elle vise également à accroître la visibilité du livre tunisien sur les marchés arabe et international de l’édition.

Organisé par l’Autorité saoudienne de la littérature, de l’édition et de la traduction, cet événement littéraire majeur s’étend cette année sur une superficie de 50 000 m², contre 32 000 m² en 2024, offrant un vaste espace de rencontres et d’échanges autour des arts et des lettres, avec plus de 200 manifestations culturelles.

Écrivains, penseurs, traducteurs et éditeurs se retrouvent autour d’une programmation riche composée de séminaires intellectuels, de tables rondes, de soirées poétiques et d’ateliers. Le programme parallèle comprend également des expositions d’art et des activités ludiques et éducatives dédiées aux enfants et aux jeunes.

La Foire accorde par ailleurs une place importante aux métiers de la culture, aux agences littéraires ainsi qu’au secteur de l’autoédition en Arabie saoudite, inscrit dans le cadre du programme Vision 2030, qui vise à stimuler les investissements dans la culture et les industries créatives, en plaçant le livre au cœur de sa stratégie.