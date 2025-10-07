Cinq start-ups tunisiennes et des acteurs de l’écosystème tunisien ont pris part au Forum économique tuniso-congolais, lors d’une mission économique organisée, récemment, dans le cadre du programme AfriStart, à Kinshasa à la République Démocratique du Congo, du 22 au 27 septembre 2025.

Les professionnels tunisiens ont participé à ce forum à des débats sur les partenariats bilatéraux et la croissance durable dans des secteurs stratégiques tels que la fintech, la santé numérique, l’EdTech, le Green Tech.

Toujours dans le cadre de l’exploration du marché africain, 7 autres strat-ups et PMEs tunisiennes innovantes avaient pris part à une mission à Nairobi au Kenya, du 8 au 12 juillet 2025.

Les entrepreneurs tunisiens ont pris part à des sessions de pitching. Ils ont aussi rencontré des investisseurs et partenaires locaux et visité le pôle technologique emblématique du pays, Konza Technopolis.

Le programme AfriStart, rappelle-t-on, illustre la volonté de la Tunisie de soutenir l’internationalisation des startups et de favoriser la coopération Sud-Sud, tout en valorisant l’innovation et l’entrepreneuriat tunisien sur les marchés africains subsahariens.

Ce programme est porté par l’accélérateur- Incubateur d’entreprises RedStart Tunisie, en partenariat avec Fie-Labs (Kenya) et Cinolu (RDC), dans le cadre du projet QAWAFEL, financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France.