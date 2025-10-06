L’Office national de la famille et de la population (ONFP) a entamé son programme national et régional de célébration de l'”octobre rose” 2025, afin de sensibiliser au cancer du sein et à l’importance du dépistage clinique et précoce pour augmenter les chances de guérison.

Le programme comprend une série de manifestations et d’activités sanitaires et de sensibilisation dans les centres relevant de l’office et dans plusieurs institutions professionnelles et sportives partenaires, ainsi que des activités destinées aux femmes rurales et aux personnes handicapées, selon un communiqué publié par l’ONFP.

Le programme du mois d’octobre rose comprend la préparation de brochures de sensibilisation et de supports audiovisuels, ainsi que des campagnes numériques sur les réseaux sociaux et des programmes radiophoniques et télévisés.

Dans ce contexte, le directeur général de l’office Mohamed Douaji, a déclaré dans une vidéo enregistrée et diffusée par l’ONFP que celui-ci mènera, par l’intermédiaire de ses délégations régionales réparties dans 24 gouvernorats et grâce à des services fixes et des unités mobiles, des campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein.

Douaji a indiqué que les activités du « train rose » parcourront cette année les gares de Sfax et de Tozeur, diffusant des messages de sensibilisation et encourageant le dépistage précoce chez les femmes dans différentes régions, dans le but de rapprocher les services de santé des citoyennes et de leur permettre de bénéficier d’examens gratuits.

IL a aussi souligné la mise en place de trois unités mobiles à Kebili, Sfax et dans le sud-ouest du pays, avec une unité supplémentaire qui sera bientôt équipée pour la région de Tunis, ainsi que l’inauguration d’une nouvelle unité de mammographie à Douar Hicher, dans le gouvernorat de la Manouba.

Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une augmentation notable du nombre de cas de cancer en Tunisie, où l’Institut Salah Azaiez a enregistré environ 22 690 cas en 2024, contre 22 201 en 2023.

Selon les statistiques, le cancer du sein arrive en tête chez les femmes avec environ 4 400 nouveaux cas par an, tandis que le cancer du poumon arrive en tête chez les hommes avec environ 3 000 cas. Le cancer du côlon et du rectum arrive en deuxième position avec 2 300 cas chez les hommes et 1 940 cas chez les femmes.