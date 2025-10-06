La 9e journée du Championnat Élite de handball se jouera ce samedi 11 octobre sur plusieurs parquets du pays. Six affiches sont au programme, avec des duels prometteurs entre formations du haut et du bas du tableau.

Chocs à suivre à Sousse et Mahdia

La salle de Sousse accueillera dès 15h un classique : l’Étoile Sportive du Sahel reçoit le CS Sakiet Ezzit, une affiche toujours disputée entre deux prétendants réguliers au podium.

À la même heure, le Club Africain croisera le SC Moknine à la salle de Gorjani, dans une rencontre que les Clubistes aborderont avec l’ambition de rester dans le haut du classement.

En fin d’après-midi (17h), l’Espérance Sportive de Tunis sera en déplacement à Mahdia pour affronter l’EM Mahdia, tandis que le Stade Tunisien accueillera le BS Béni Khiar au Bardo.

Les autres confrontations de la journée

Deux autres rencontres complèteront le programme :

À Jammel (16h), le HB Jammel sera opposé à l’AS Hammamet.

À Teboulba (16h également), l’AS Teboulba recevra le CS Ksour Essef.

Ces affiches devraient confirmer la hiérarchie ou rebattre les cartes avant la mi-saison.