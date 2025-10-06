La 6ᵉ journée du championnat d’Italie, disputée ce week-end, a vu Naples et l’AS Rome s’imposer à nouveau et prendre la tête du classement, tandis que la Juventus Turin et l’AC Milan se sont neutralisés (0-0) dans le choc de la journée.

Naples et la Roma continuent sur leur lancée

Vainqueur de Genoa (2-1), Naples a confirmé sa bonne forme et conserve la première place du classement grâce à une meilleure différence de buts que l’AS Rome, victorieuse sur le terrain de la Fiorentina (2-1).

Les deux équipes comptent désormais 15 points, avec cinq victoires chacune en six matches.

Milan et la Juve se quittent dos à dos

À Turin, le duel très attendu entre la Juventus et l’AC Milan n’a pas livré de vainqueur. Malgré quelques occasions franches, les deux équipes se sont séparées sur un score nul (0-0). Milan reste troisième (13 pts), devant l’Inter (12 pts), qui s’est facilement imposée contre Cremonese (4-1).

Bologne brille, Atalanta et Côme tenus en échec

Bologne s’est offert une large victoire à domicile face à Pise (4-0), confirmant son bon début de saison.

Atalanta Bergame a été freinée par Côme (1-1), tout comme Udinese et Cagliari, qui n’ont pas pu se départager (1-1).

Les mal classés toujours en difficulté

En bas du tableau, Vérone s’incline à domicile contre Sassuolo (0-1) et reste avant-dernier avec trois points, à égalité avec la Fiorentina. Genoa et Pise ferment la marche avec seulement deux unités après six journées.