La Tunisie abritera le 21ᵉ Championnat arabe des clubs de volley-ball féminin, prévu du 24 octobre au 3 novembre au palais des sports d’El Menzah.

L’événement rassemblera les meilleures formations féminines de la région pour dix jours de compétition.

Trois clubs tunisiens en lice

Le volley-ball tunisien sera représenté par trois équipes : le Club Féminin de Carthage, le CS Sfaxien et le Club Africain.

Ces formations, parmi les plus titrées du pays, tenteront de défendre les couleurs nationales face à une concurrence régionale relevée.

Le Directeur technique national, Bassem Fourati, a confirmé la participation tunisienne dans une déclaration à l’agence TAP. Il a souligné l’importance de cette édition pour “évaluer le niveau du volley féminin tunisien face aux meilleures équipes arabes” [réécriture de clarté].

Un plateau régional varié

Huit clubs prendront part à cette 21ᵉ édition. Outre les représentants tunisiens, le tournoi comptera la présence du Nacéria CB (Algérie), du Zamalek SC (Égypte), d’AlRowad SC (Syrie) ainsi que des clubs koweïtiens AlOuyoun SC et Salwa AlSabah SC.

Le calendrier complet et la composition des groupes seront communiqués dans les prochains jours [à vérifier].

Les rencontres se dérouleront selon un format classique de poules, avant les phases à élimination directe.

Une vitrine pour le sport féminin

Ce championnat constitue une vitrine régionale pour le volley féminin, offrant aux équipes participantes l’occasion de se mesurer à un niveau de compétition élevé.

Pour la Tunisie, pays hôte, l’organisation de cette édition confirme son rôle actif dans la promotion du sport féminin et du volley-ball au niveau arabe.

Le palais des sports d’El Menzah, déjà habitué aux grands rendez-vous sportifs, sera au cœur de la compétition. L’événement devrait attirer un large public et consolider la place du volley tunisien sur la scène régionale.