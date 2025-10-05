Le Tunisien AmenAllah Tissaoui a remporté, dimanche, la médaille d’argent du 1500 m (T38) aux Championnats du monde de para-athlétisme disputés à New Delhi (Inde).

Le coureur a signé un chrono de 3 min 58 sec 17, établissant par la même occasion le record du monde de la catégorie T37.

Une finale très disputée

La course a été dominée par le Canadien Nate Tucker (T38), vainqueur en 3 min 57 sec 98, nouveau record des Championnats.

L’Australien Angus Hincksman (T38) complète le podium avec un temps de 3 min 58 sec 19.

Les trois athlètes ont terminé dans un mouchoir de poche, illustrant le haut niveau de la compétition dans la catégorie T38.

Un nouveau record mondial pour la Tunisie

Bien qu’engagé dans la catégorie T38, AmenAllah Tissaoui a établi un record du monde T37, confirmant son statut d’athlète d’élite sur la scène internationale.

Cette performance s’ajoute à une longue tradition tunisienne d’excellence en para-athlétisme, discipline où le pays brille depuis plusieurs éditions mondiales.

Huit médailles pour la Tunisie

Avec ce podium, la Tunisie totalise huit médailles depuis le début des Championnats (2 or, 4 argent, 2 bronze).

Les deux médailles d’or ont été remportées par Raoua Tlili au lancer du disque (F41) et Yassine Gharbi au 400 m fauteuil roulant (T54).

Les médailles d’argent reviennent à Yassine Guenichi au lancer du poids (F36), Marwa Brahmi au lancer de massue (F32), Mohamed Nidal Khleifi au 800 m (T53) et AmenAllah Tissaoui au 1500 m (T38).

Enfin, Raoua Tlili a également décroché le bronze au lancer du poids (F41), tandis que Raja Jebali a obtenu une médaille de bronze au lancer du poids (F40).

Une confirmation du potentiel tunisien

Ces résultats consolident la position de la Tunisie parmi les nations phares du para-athlétisme arabe et africain.

Les athlètes tunisiens confirment leur régularité au plus haut niveau et préparent déjà les prochaines échéances internationales.