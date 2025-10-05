Buenos Aires dévoile un plan technologique ambitieux. La capitale argentine veut devenir un pôle régional d’IA et d’innovation. Elle combine fiscalité numérique, électromobilité et industries créatives. Ce plan doit transformer son économie et sa gestion publique.

Une ville change de cap

« Nous sommes en pleine mutation, » affirme le maire Jorge Macri. Il ajoute : « Une ville innovante repose sur la technologie, le design, la programmation et les arts audiovisuels. » L’IA jouera un rôle central dans l’éducation, la sécurité et les services publics.

Ce plan s’appuie sur une trentaine d’universités de la capitale. Il profite de plus de dix ans de politiques locales de développement économique.

Projets concrets : Payer en cryptomonnaies et recharger des véhicules

L’initiative phare s’appelle « BA Cripto ». Elle permet aux habitants de régler leurs impôts en monnaies numériques.

La loi sur l’électromobilité prévoit l’installation de 400 bornes de recharge publiques et privées. La ville n’en compte que 42 aujourd’hui, toutes dans des espaces privés. Ces 400 bornes seront installées d’ici deux ans.

« Nous voulons devenir une référence régionale pour les infrastructures de recharge, » précise la mairie. La ville soutient ainsi un secteur sans émissions polluantes.

L’économie créative au cœur de la stratégie

La ville a signé un partenariat avec le pôle madrilène des industries créatives et du jeu vidéo. Cet accord renforce l’écosystème local. Il doit attirer des investissements étrangers. Les autorités misent sur ces secteurs pour créer de nouveaux emplois et stimuler la croissance.

L’IA, moteur central de la transformation

L’intelligence artificielle est déjà utilisée en éducation, santé, énergie et sécurité. Elle devient le levier principal de la transformation.

« Le changement se produira plus vite et avec une plus grande intensité », insiste Jorge Macri. « Nous voulons être une ville leader en matière d’IA ». Le maire conclut : « Nous n’y parviendrons pas seuls. Les habitants restent le plus important. »

Cette stratégie ambitieuse et structurée vise un but. Elle veut positionner Buenos Aires comme une capitale régionale de l’innovation. Elle cherche à attirer les talents, les capitaux et les technologies de pointe.