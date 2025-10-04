Tunis, 4 octobre (TAP) — La flottille maghrébine Soumoud, engagée pour briser le blocus de Gaza, a annoncé qu’un avion turc en provenance de la Palestine occupée a atterri samedi à Istanbul avec à son bord 137 prisonniers libérés, membres de la Global Sumud Flotilla, dont dix Tunisiens.

Les ressortissants tunisiens libérés sont :

Mohamed Ali Moheddine,

Aziz Meliani,

Noureddine Salouaj,

Abdellah Messaoudi,

Houssemeddine Remadi,

Zied Jaballah,

Hamza Bouzouida,

Mohamed Mrad,

Anis Abassi et

Lotfi Hajji.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de la flottille maghrébine Soumoud, les prisonniers libérés comprennent également 28 citoyens maghrébins : dix Tunisiens, six Algériens, quatre Marocains, sept Libyens et un Mauritanien.

L’équipe juridique de la flottille, en coordination avec l’organisation palestinienne Adelah, suit de près la situation des autres prisonniers encore détenus.

Dans un précédent communiqué, la même équipe avait indiqué que cent participants devraient être rapatriés dans la journée, après avoir signé un document de départ immédiat et refusé de comparaître devant un juge israélien.