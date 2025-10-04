La Tunisie a acheté 280 000 doses du vaccin contre la grippe saisonnière. Ces vaccins seront disponibles à partir du 15 octobre. Les Tunisiens les trouveront dans les pharmacies privées et les centres de santé de base. Le prix d’une dose variera entre 37 et 41 dinars. Thouraya Neifer, secrétaire générale de l’Ordre des pharmaciens, a confirmé cette information.

Composition et cibles du vaccin

Cette année, le vaccin est quadrivalent. Il protège activement contre quatre souches virales de la grippe. L’année prochaine, le vaccin deviendra trivalent. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande cette réduction des souches. Thouraya Neifer a donné ces précisions à l’agence TAP.

La vaccination est fortement conseillée pour prévenir les complications graves. Elle concerne surtout les personnes à risque. Les plus de 65 ans doivent se faire vacciner. Les personnes atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes sont également ciblées.

Protéger les enfants et les aînés

Madame Neifer a aussi recommandé de vacciner les enfants qui vivent avec des personnes âgées. Les enfants transmettent le virus plus facilement. Elle assure que le vaccin est sans danger pour eux. Les nourrissons peuvent recevoir la dose dès l’âge de six mois.

Le ministère de la Santé a rappelé un fait important vendredi dernier. La grippe saisonnière s’avère dangereuse pour les populations les plus fragiles. La vaccination annuelle protège à 70-80 %. Elle réduit aussi le risque de complications.